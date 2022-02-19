В Калининграде тонут Правая набережная и въезд в поселок Прегольский

. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Очередной мощный циклон спровоцировал, как это обычно бывает, нагонные явления. Как сообщают калининградцы в социальных сетях, затопило часть Правой набережной, участок улицы генерала Буткова, набережной Трибуца, а также дорогу в поселок Прегольский.

Вода в Преголе поднялась уже до критических отметок. Судя по снимкам, сделанным в центре города, если темпы нагонных явлений сохранятся в ближайшие часы, может затопить и остров Канта. Но это не точно.