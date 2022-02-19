В Железнодорожном откроют мини-отели, семейные пекарни и лодочную станцию

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Работы по глобальной реновации поселка Железнодорожный (бывший Гердауэн) продолжатся и в этом году.

"В Железнодорожном определен перечень домов, капремонт которых пройдет третьим этапом уже в этом году. На 14 домах пройдут следующие работы: крыши, фасады, подвалы, фундаменты, инженерные сети. Движемся в общей концепции от центра поселка к Дому культуры", - говорится в сообщении Фонда капремонта Калининградской области, опубликованном в Инстаграме.

Отмечается, что второй этап работ находится в завершающей стадии.

"17 домов, большинство которых находится вдоль набережной, открывают поселок совершенно с другой стороны. При работах используются природные материалы с учетом исторических референтов, также предусмотрена архитектурная подсветка зданий", - говорят в Фонде капремонта.

Как подчеркивают в Фонде, помимо изменения жизни людей, активно развивается предпринимательство:

"Не только в квартирах первых этажей обустраивают, например, кафе. Железнодорожный принимает гостей в мини-отеле, который располагается в отремонтированном доме. Далее в планах - семейные пекарни, сувенирные лавки, лодочная станция".

Параллельно местные власти в этом году должны закончить благоустройство площади и озеленение, провести работы по восстановлению улично-дорожной сети. В настоящее время идет проектирование очистных сооружений.