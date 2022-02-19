В Калининграде ветер повалил 43 дерева и повредил 11 автомобилей. Но это пока...

. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

По последним данным штормовой ветер повалил в Калининграде 43 дерева и вряд ли на этом остановится. Об этом сообщили в городской администрации.

"По данным ЕДДС к 12 часам дня в городе оказались поваленными 43 дерева, - отметили в мэрии. - К сожалению, иногда они падали на машины (11 автомобилей повреждено).

Коме того, на улице Чкаловска оказались задеты провода электроснабжения, на улицах Банковской, Сержанта Мишина и Камской погасли фонари. На улице Маршала Борзова и Советском проспекте парализовано движение троллейбусов.

- Максимальные порывы ветра зафиксированные по Калининграду - 23 метра в секунду. Увы, но прекратит дуть только к вечеру, - добавили в мэрии.