В Калининградской области могут разместить до 300 беженцев из Донбасса

Лагерь "Паруса надежды" в Светлогорске. Фото: СОЦСЕТИ

Правительство Калининградской области направило в МЧС России предложение разместить на территории региона до 300 беженцев из Донбасса. Об этом сообщил руководитель пресс-службы правительства Дмитрий Лысков.

Он пояснил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о предоставлении беженцам двух пунктов для временного размещения - оздоровительный лагерь "Паруса надежды" в Светлогорске и центр "Соотечественник" в поселке Северный Багратионовского района.

Напомним, ситуация на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР обострилась в последние дни. В пятницу руководство республик начало массовую эвакуацию местных жителей - в первую очередь стариков, женщин и детей - на территорию России. Власти ряда регионов нашей страны выразили готовность разместить на своей территории беженцев.