В Калининградской области увеличилось число краж кабеля связи "Ростелекома"

. Фото: предоставлено компанией.

В Калининградской области в наступившем году выросло число краж кабеля связи "Ростелекома". Только за январь злоумышленники трижды вырезали кабель из подвалов жилых домов, еще в пяти случаях его похитили из люков. При этом за все первое полугодие 2021 года в регионе было зафиксировано 17 случаев краж кабеля связи.

- Практически по всем эпизодам возбуждены уголовные дела о краже, - прокомментировал Вячеслав Андросов, заместитель директора по безопасности Калининградского филиала ПАО "Ростелеком". - Однако следственные действия и розыск подозреваемых не отменяют ущерб и не отменяют того, что люди вынуждены временно оставаться без интернета и других услуг. Мы просим жителей многоквартирных домов, представителей управляющих компаний быть бдительными и следить за состоянием мест общего пользования, где размещается инфраструктура связи. Нужно обращать внимание на открытые двери в подвалы, на чердаки или люки смотровых кабельных колодцев.

. Фото: предоставлено компанией.

Еще раз напоминаем, что при обнаружении открытых люков с проводами или открытых подвалов и чердаков, необходимо обращаться в управляющую компанию и полицию.