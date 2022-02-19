Мэрия: В Калининграде повалило 84 дерева, повреждены 14 автомобилей, Преголя поднялась до 139 см

. Фото: мэрия Калининграда

В администрации Калининграда подвели предварительные итоги шторма, который обрушился на город в субботу.

Так, ветер повалил в общей сложности 84 дерева, пострадали 14 автомобилей, причем некоторые восстановлению не подлежат. Сорвало два светофора - на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Калинина и на перекрестке улицы Театральной и Гвардейского проспекта. В городе отключены 703 светоточки.

Значительно поднялся уровень Преголи, достигнув отметки в 139 сантиметров.

- К проблемным участкам в районе Прегольского добавилась Правая набережная и перекресток Транспортной - Портовой, - отметили в мэрии, добавив, что все городские службы в полном составе ликвидируют последствия стихии.