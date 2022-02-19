В Черняховске порыв ветра снес фронтон исторического здания

. Фото: сетевое издание «Новый Черняховск».

В субботу в Черняховске ветер снес фронтон исторического дома, расположенного на перекрестке улиц Садовая и Крупской. Об этом сообщило издание "Новый Черняховск".

Позднее ситуацию прокомментировали в Фонде капитального ремонта Калининградской области, который в настоящее время занимается восстановлением старинного здания.

- По состоянию на вечер пятницы кирпичную кладку не успели закрепить специальными тягами и ригелями и окончательно закрепить фронтон. В настоящее время подрядная организация убрала строительный мусор. Движение открыто. К восстановлению фронтона приступят уже завтра. Будет восстановлен в первозданном виде, - цитирует "Новый Черняховск" представителя Фонда.