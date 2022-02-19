В Калининградской области отменили штормовое предупреждение

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В Главном управлении МЧС по Калининградской области в субботу вечером объявили об отмене штормового предупреждения.

- По сведениям Калининградского ЦГМС, по Калининградской области вечером и ночью 19-20 февраля сохранится западный, юго-западный ветер 7-11 м/с, порывами 12-15 м/с, по побережью местами 15-20 м/с, - отметили в МЧС.

Напомним, во время субботнего шторма только в Калининграде повалено около сотни деревьев, повреждено, как минимум, 14 автомобилей. Из-за нагонных явлений значительно поднялся уровень Преголи, в результате чего были затоплены некоторые набережные.