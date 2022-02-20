Как будут работать временные центры амбулаторной помощи в Калининграде на следующей неделе

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С19 по 27 февраля временные амбулаторные центры в Калининграде будут работать по следующему графику:

- Городская больница № 2:

- ул. Дзержинского, 147, ул. Огарева, 16-18, ул. Алданская, 10-12:

- 19-22, 24-27 февраля – с 8 до 20 часов;

- 23 февраля – с 9 до 15 часов;

- Городская поликлиника № 3: пл. Гуськова, 1:

- 19 февраля – с 8 до 18 часов;

- 20 февраля – выходной;

- 21-22 февраля – с 8 до 20 часов;

- 23 февраля – с 9 до 15 часов;

- 24-25 февраля – с 8 до 20 часов;

- 26 февраля – с 8 до 18 часов;

- 27 февраля – выходной;

- Городская больница № 3:

- ул. Мусоргского 15:

- 19-22, 24-27 февраля – с 8 до 20 часов;

- 23 февраля – с 9 до 15 часов;

- ул. Мира, 2:

- 19, 21-22, 24-26 февраля – с 8 до 20 часов;

- 23 февраля – с 9 до 15 часов;

- 20, 27 февраля – выходные дни;

- Городская больница № 4:

- ул. Колхозная, 17, ул. Лефорта, 20:

- 19 февраля – с 9 до 17 часов;

- 20, 23, 26, 27 февраля – выходные дни;

- 21, 24-25 февраля – с 8 до 20 часов;

- 22 февраля – с 8 до 19 часов;

- ул. Тельмана, 9, Московский пр., 160:

- 19, 20, 23, 26, 27 февраля – выходные дни;

- 21, 24-25 февраля – с 8 до 20 часов;

- 22 февраля – с 8 до 19 часов;

- ул. Краснопрудная, 57-63, ул. А. Невского, 117-123:

- 19 февраля – с 9 до 17 часов;

- 20, 23, 26, 27 февраля – с 9 до 15 часов;

- 21, 24-25 февраля – с 8 до 20 часов;

- 22 февраля – с 8 до 19 часов;

- ул. Больничная, 34-38:

- 19, 20 февраля – с 9 до 20 часов;

- 21, 24-25 февраля – с 8 до 20 часов;

- 22 февраля – с 8 до 19 часов;

- 23 февраля – с 9 до 15 часов;

- 26, 27 февраля – с 9 до 18 часов

- Центральная городская клиническая больница:

- ул. Летняя, 3 а:

- 19-27 февраля – с 8 до 20 часов;

- ул. Летняя 3 б; ул. Октябрьская, 71-73:

- 19, 26 февраля – с 9 до 15 часов;

- 20, 27 февраля – выходные дни;

- 21-22, 24-25 февраля – с 8 до 20 часов;

- 23 февраля – с 9 до 15 часов;

- ул. Заводская 29 а (микрорайон Прибрежный):

- 19, 26 февраля – с 9 до 15 часов;

- 20, 27 февраля – выходные дни;

- 21-22, 24-25 февраля – с 8 до 18 часов;

- 23 февраля – с 9 до 15 часов;

- Городская детская поликлиника (все отделения):

- 19-22, 24-27 февраля – с 8 до 20 часов;

- 23 февраля – с 9 до 14 часов.