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Спорт20 февраля 2022 9:06

В калининградскую «Балтику» перешел нападающий из клуба РПЛ

Виктор Сергеев
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Фото: fc-baltika.ru

В калининградскую «Балтику» на правах аренды перешёл игрок «Сочи». Новобранцем стал 28-летний нападающий Максим Барсов, который является воспитанником академии московского «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба «Балтики»

Максим Барсов ранее выступал в ФНЛ и ПФЛ за ульяновскую «Волгу», «Калугу», «Оренбург», «Камаз», «Солярис» и «Динамо» из Санкт-Петербурга. В 2018 году стал игроком «Сочи» и вместе с этой командой вскоре добрался до РПЛ.

Арендное соглашение между «Балтикой» и «Сочи» заключено до конца сезона с правом первоочередного выкупа за нашим клубом.