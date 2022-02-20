Власти Зеленоградска предупреждают о фальшивых земельных аукционах

На сайте «Авито» в разделе «Земельные участки» появились объявления по продаже земельных участков через торги в Зеленоградском районе. Местные власти заявили, что не имеют к этому никакого отношения.

«По указанному в объявлении телефону отвечает гражданин, который за определённую плату предлагает гражданам представлять их интересы на аукционах, проводимых администрацией. При этом он вводит своих собеседников в заблуждение, предоставляя информацию, не соответствующую действительности, и обещая им победу на торгах», - заявили в администрации Зеленоградска.

Власти напоминают, что вся информация о земельных аукционах , проводимых администрацией, публикуется только на официальном сайте для проведения торгов, официальном сайте администрации муниципального образования и в общественно-политической газете «Волна».