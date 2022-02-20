Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 2014 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 1082 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 41,

Багратионовский городской округ - 56,

Озерский городской округ – 44,

Балтийский городской округ –45,

Пионерский городской округ – 19,

Гвардейский городской округ - 47,

Полесский городской округ – 22,

Гурьевский городской округ - 152,

Правдинский городской округ – 38,

Гусевский городской округ – 48,

Светловский городской округ – 58,

Зеленоградский городской округ – 26,

Светлогорский городской округ – 50,

Краснознаменский городской округ – 29,

Славский городской округ – 21,

Ладушкинский городской округ – 7,

Советский городской округ - 70,

Мамоновский городской округ – 16,

Черняховский городской округ – 88,

Неманский городской округ – 44,

Янтарный городской округ – 11.