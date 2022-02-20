Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области было выявлено 2014 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 1082 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 41,
Багратионовский городской округ - 56,
Озерский городской округ – 44,
Балтийский городской округ –45,
Пионерский городской округ – 19,
Гвардейский городской округ - 47,
Полесский городской округ – 22,
Гурьевский городской округ - 152,
Правдинский городской округ – 38,
Гусевский городской округ – 48,
Светловский городской округ – 58,
Зеленоградский городской округ – 26,
Светлогорский городской округ – 50,
Краснознаменский городской округ – 29,
Славский городской округ – 21,
Ладушкинский городской округ – 7,
Советский городской округ - 70,
Мамоновский городской округ – 16,
Черняховский городской округ – 88,
Неманский городской округ – 44,
Янтарный городской округ – 11.