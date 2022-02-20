106 педагогов, 186 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
За последние сутки в Калининградской области подтверждено 2014 случаев коронавирусной инфекции. 1896 случаев выявлено в форме ОРИ,24 – в форме пневмонии.
Среди заболевших за сутки:
432 случая у детей до 18 лет, в том числе:
- 135 неорганизованных детей до 6 лет, в том числе 4 до года;
- 103 ребенка до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;
- 186 школьников;
- 8 студентов до 18 лет;
1582 взрослых, в том числе:
- 49 медицинских работников;
- 106 работников образования;
- 50 сотрудников торговли и общепита;
- 41 работник промпредприятий;
- 46 работников транспорта, водителей;
- 14 работников пищевых предприятий;
- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 14 сотрудников учреждений культуры;
- 9 сотрудников банков;
- 1 работник с/х;
- 3 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 4 сотрудника охранных предприятий;
- 1 сотрудник гостиницы;
- 4 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;
- 349 иных работающих;
- 474 пенсионера;
- 57 студентов старше 18 лет;
- 357 неработающих.