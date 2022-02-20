106 педагогов, 186 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За последние сутки в Калининградской области подтверждено 2014 случаев коронавирусной инфекции. 1896 случаев выявлено в форме ОРИ,24 – в форме пневмонии.

Среди заболевших за сутки:

432 случая у детей до 18 лет, в том числе:

- 135 неорганизованных детей до 6 лет, в том числе 4 до года;

- 103 ребенка до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;

- 186 школьников;

- 8 студентов до 18 лет;

1582 взрослых, в том числе:

- 49 медицинских работников;

- 106 работников образования;

- 50 сотрудников торговли и общепита;

- 41 работник промпредприятий;

- 46 работников транспорта, водителей;

- 14 работников пищевых предприятий;

- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 14 сотрудников учреждений культуры;

- 9 сотрудников банков;

- 1 работник с/х;

- 3 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 4 сотрудника охранных предприятий;

- 1 сотрудник гостиницы;

- 4 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг;

- 349 иных работающих;

- 474 пенсионера;

- 57 студентов старше 18 лет;

- 357 неработающих.