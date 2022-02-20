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Общество20 февраля 2022 13:31

В Черняховском районе мужчина незаконно спилил деревьев почти на миллион рублей

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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В Черняховском районе полицейские задержали «черного лесоруба». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее в районе поселка Гремячье были обнаружены спиленные и подготовленные к вывозу деревья: 94 ели и один дуб. Полицейские установили, что к незаконной рубке деревьев причастен 34-летний местный житель. Ущерб лесничеству оценили в 910 тысяч рублей.

Деревья лесоруб намеревался вывезти из леса на тракторе, но не успел. На участке, где он заготавливал древесину, были обнаружены и изъяты бензопила и спилы деревьев.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».