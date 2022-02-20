В Янтарном депутат лишился мандата за недостоверные сведения о доходах и расходах

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В Янтарном один из депутатов окружного совета лишился мандата за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура затеяла проверку достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами окружного совета Янтарного. В ходе проверки было установлено, что один из депутатов «существенно» нарушил законодательство о противодействии коррупции.

После этого главе Янтарного было внесено представление, по результатам рассмотрения которого досрочно были прекращены полномочия депутата.