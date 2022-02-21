В Калининграде разыскивают темноволосую похитительницу шапок

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полиция объявила в розыск женщину азиатской внешности, которую подозревают в похищении одежды из торгового центра.

"Неустановленное лицо в период времени с 15:19 по 16:13 24 января 2022 г., находясь в магазине «Спортмастер» в ТЦ «Балтия молл», тайно похитило: шапку «Columbia Watch Cap» тёмно-синего цвета, шапку «Columbia Watch Cap» черного цвета, шапку «Noodly» темно-серого цвета, футболку женскую голубого цвета, футболку женскую темно-синего цвета, две куртки для девочки желтого цвета, джемпер для девочки бело-жёлтого цвета", - говорится в сообщении полиции.

В преступлении подозревается: женщина азиатской внешности, на вид 25-30 лет, нос длинный прямой, брови густые, волосы тёмные, обычного телосложения, рост около 165 см. Она была одета в красную кофту, черную с узором куртку, синие джинсы, темную обувь, при себе имела коричневую сумку.

Если вам что-либо известно о местонахождении подозреваемой, просьба незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40151) 3-07-69, 8 999 092 34 25, 02 или 102.