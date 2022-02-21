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Общество21 февраля 2022 7:24

На Куршской косе отметили День тюленя

Экологический праздник проводится с 2014 года
Кирилл Алексеев
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Фото: Нацпарк «Куршская коса»

В субботу, 19 февраля, в визит-центре национального парка "Куршская коса" отметили День тюленя. Этот экологический праздник посвящен Всемирному дню защиты морских млекопитающих.

Как сообщили в пресс-службе нацпарка, участниками праздника стали школьники из Зеленоградска и Калининграда. В программе были танцы, игры, интерактивные занятия, мастер-классы.

Напомним, День тюленя проводится на Куршской косе ежегодно с 2014 года. На калининградском побережье Балтийского моря встречается подвид длинномордого или серого тюленя.