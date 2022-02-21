В Калининградской области увеличилось число повреждений кабеля связи «Ростелекома»

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Наряду с зафиксированным «Ростелеком» увеличением в январе 2022 года краж кабеля связи не становится меньше и повреждений магистральных, внутризоновых и местных межстанционных линий связи. В основном они происходят из-за незаконных и несогласованных действий различных организаций при проведении земляных работ. В каждом подобном случае без связи остаются сотни и даже тысячи жителей региона, на восстановление работоспособности услуг может уходить несколько дней.

- Во избежание аварий и повреждений на сетях действующим законодательством запрещается производить земляные работы в охранных зонах линий и сооружений связи без получения письменного согласия предприятий, в ведении которых находится соответствующая инфраструктура, - прокомментировал Александр Гребень, руководитель группы организации эксплуатации сетей Калининградского филиала ПАО «Ростелеком». - Не позднее чем за трое суток до начала работ необходимо вызвать представителя компании. Проводить такие работы можно только в его присутствии с оформлением процедуры уточнения прохождения трасс.

Согласно Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденным постановлением правительства РФ, физические и юридические лица, нарушающие работу линий связи и линий радиофикации, привлекаются к административной и уголовной ответственности. Кроме того, по действующему законодательству с них взыскивается материальный ущерб.

Адреса и телефоны для согласования земляных работ вблизи трасс подземных кабелей линий связи магистральной и внутризоновой сетей:

в городе Калининграде: ул. Баженова, 21, тел. (4012) 55-02-48;

в городе Гвардейске: пл. Победы, 6а, тел. (40159) 3-22-95;

в городе Советске: ул. Жилинское шоссе, 28б, тел. (40161) 3-32-10;

в городе Черняховске: ул. Тольятти, 4а, тел. (40141) 3-29-41.

Адреса и телефоны для согласования производства земляных работ вблизи трасс подземных кабельных линий связи местных сетей:

- в городе Калининграде: ул. Чайковского, 41.

Согласование земляных работ: (4012) 55-01-82, (4012) 55-01-83.

Получение технических условий: (4012) 55-00-81.

Вызов представителя «Ростелекома» для уточнения трасс линий связи и надзора за производством работ: (4012) 21-22-02.

- в городах Багратионовске, Мамоново, Ладушкине и Багратионовском районе:

Багратионовск, ул. Калининградская, 27, тел.: (40156) 3-35-20, 3-28-00.

- в городе Балтийске и Балтийском муниципальном районе:

Балтийск, пр. Ленина, 61, тел. (40145) 6-51-99.

- в городе Гвардейске и Гвардейском районе:

Гвардейск, пл. Победы, 6а, тел. (40159) 3-17-50.

- в городе Гурьевске и Гурьевском районе:

Гурьевск, ул. Ленина, 2, тел.: (40151) 3-17-50, 3-23-59.

- в городе Гусеве и Гусевском районе:

Гусев, ул. Тимирязева, 5, тел.: (40143) 3-23-54, (40143) 3-07-17.

- в городе Зеленоградске и Зеленоградском районе:

Зеленоградск, ул. Крылова, 5/2, тел.: (4012) 55-08-40, (40150) 3-22-99.

- в городе Краснознаменске и Краснознаменском районе:

Краснознаменск, ул. Калининградская, 84, тел.: (40164) 2-21-71, 2-12-99.

- в городе Немане и Неманском районе:

Советск, ул. Победы, 12, тел.: (40161) 3-40-60, 3-21-55.

- в городе Нестерове и Нестеровском районе:

Нестеров, ул. Калинина, 13, тел.: (40144) 2-13-30, 2-23-44.

- в городе Озерске и Озерском районе:

Озерск, пл. Победы, 6, тел.: (40142) 3-21-06, 3-27-99.

- в городе Полесске и Полесском районе:

Полесск, ул. Калининградская, 16, тел.: (40158) 3-56-99, 3-52-80.

- в городе Правдинске и Правдинском районе:

Правдинск, ул. Кутузова, 12, тел. (40157) 2-11-00.

- в городе Советске:

Советск, ул. Победы, 12, тел.: (40161) 3-40-60, 3-21-55.

- в городе Славске и Славском районе:

Советск, ул. Победы, 12, тел.: (40161) 3-40-60, 3-21-55.

- в городах Светлогорске и Пионерском, поселках Янтарном и Приморье:

Светлогорск, ул. Островского, 3, тел.: (40153) 2-23-59, 2-22-99, 2-24-24.

в городе Светлом:

Светлый, ул. Горького, 18, тел.: (40152) 3-13-59, 3-01-08.

в городе Черняховске и Черняховском районе:

Черняховск, ул. Тольятти, 4а, тел.: (40141) 3-22-11, 3-03-99.