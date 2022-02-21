В ДТП на ул. Горького пострадала 16-летняя пассажирка «Лады»

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В воскресенье, 20 февраля, в Калининградской области произошло четыре ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Суздальской пьяный 18-летний водитель «Шкоды» не справился с управлением и врезался в дорожный знак и световую опору. В результате аварии водитель получил телесные повреждения.

На 12-м километре автодороги Калининград - Нестеров водитель «Мерседеса» из-за гололеда врезался в стоящий на проезжей части «Сеат». В результате столкновения 35-летняя пассажирка «Сеата» получила телесные повреждения.

На улице Горького в Калининграде водитель «Лады» выехал на перекресток с улицей Юношеской на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Лексус». В результате ДТП 16-летняя пассажирка «Лады» получила телесные повреждения.