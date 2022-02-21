28 педагогов, 106 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Александр Подгорчук
За последние сутки в Калининградской области подтверждено 2008 случаев коронавирусной инфекции. 1890 случаев выявлено в форме ОРВИ, 29 - в форме пневмонии. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших за сутки:
107 детей до 18 лет, в том числе:
- ребенок до 6 лет, посещающий детское дошкольное учреждение;
- 106 школьников;
1901 взрослый, в том числе 386 старше 65 лет. В том числе:
- 64 медицинских работника;
- 28 работников образования;
- 90 сотрудников торговли и общепита;
- 96 работников промпредприятий;
- 60 работников транспорта, водителей;
- 67 работников пищевых предприятий;
- 16 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;
- 14 сотрудников учреждений культуры;
- 19 сотрудников банков;
- 27 работников с/х;
- 2 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 7 сотрудников охранных предприятий;
- 7 сотрудников гостиниц;
- 4 сотрудника санаториев;
- 6 сотрудников предприятий по оказанию бытовых услуг;
- 654 иных работающих;
- 434 пенсионера;
- 4 студента старше 18 лет;
- 302 неработающих.