28 педагогов, 106 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области подтверждено 2008 случаев коронавирусной инфекции. 1890 случаев выявлено в форме ОРВИ, 29 - в форме пневмонии. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших за сутки:

107 детей до 18 лет, в том числе:

- ребенок до 6 лет, посещающий детское дошкольное учреждение;

- 106 школьников;

1901 взрослый, в том числе 386 старше 65 лет. В том числе:

- 64 медицинских работника;

- 28 работников образования;

- 90 сотрудников торговли и общепита;

- 96 работников промпредприятий;

- 60 работников транспорта, водителей;

- 67 работников пищевых предприятий;

- 16 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;

- 14 сотрудников учреждений культуры;

- 19 сотрудников банков;

- 27 работников с/х;

- 2 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 7 сотрудников охранных предприятий;

- 7 сотрудников гостиниц;

- 4 сотрудника санаториев;

- 6 сотрудников предприятий по оказанию бытовых услуг;

- 654 иных работающих;

- 434 пенсионера;

- 4 студента старше 18 лет;

- 302 неработающих.