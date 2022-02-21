В Калининградской области на выходных на дороги упало 97 деревьев

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«Доброе утро, друзья! Зимние штормы в наших краях не редкость, но в этом году, мне кажется, чаще, чем обычно. Отмечу, что дорожники хорошо справляются со своими обязанностями, убирают упавшие деревья с дорог оперативно».

За минувшие выходные на дорогах Калининградской области упало и убрано 97 деревьев. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина.

Больше всего досталось Зеленоградскому, Нестеровскому и Озерскому районам, в общей сложности здесь убрано с дорог 37 поваленных деревьев. Дорожные службы продолжают работать в круглосуточном режиме, добавила Евгения Кукушкина.