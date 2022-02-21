Калининградец 15 раз воспользовался чужой картой при оплате покупок

Жительница Немана лишилась 15 тысяч рублей, которые были потрачены с ее счета злоумышленником, нашедшим ее банковскую карту. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники уголовного розыска установили, что воспользовался картой ранее неоднократно судимый 35-летний местный житель.

«Подозреваемый ходил по магазинам и тратил деньги с найденной карты суммами, не требующими введения пин-кода. В салоне сотовой связи он приобрел телефон за 4 тысячи рублей. Продавцу злоумышленник сказал, что якобы не помнит код «своей» карты, поэтому ему разрешили оплатить покупку четырьмя транзакциями по тысяче рублей каждая», - рассказали в пресс-службе полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».