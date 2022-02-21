Конькобежцы из Калининграда завоевали бронзу финала зимней Спартакиады учащихся

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Олимпийском парке в Сочи прошли решающие старты комплексного турнира по зимним видам спорта. На ледовой арене «Шайба» победителей определяли команды 13 субъектов РФ.

Сборная Калининградской области отличилась в смешанной эстафете, продемонстрировав время, соответствующее нормативу отраслевого звания «Мастер спорта России». Всего в смешанной эстафете финишировали одиннадцать дружин. Виталий Карпов, Дарья Лисина, Илья Толпыго и Анастасия Беспамятнова лучшее время продемонстрировали еще в четвертьфинале.

В решающем забеге на 3 тыс. метров калининградские конькобежцы финишировали за 4 минуты 29,98 секунды. Быстрее бронзовых призеров оказались только сверстники из Москвы и Башкортостана.