Клиенты распробовали eSIM: число активаций в сети Tele2 выросло в 5,5 раза

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За 2021 год клиенты активировали eSIM в сети Tele2 в 5,5 раза чаще, чем годом ранее. Большая часть активаций карт на базе этой технологии – 57% – приходится на новые подключения. Это клиенты, которые не просто меняют действующую пластиковую карту, а подключаются к сети Tele2 с новым номером на базе eSIM.

Компания увеличивает подключения eSIM через цифровые каналы, хотя получить QR-код можно и в рознице. В январе 2022 года доля таких подключений выросла на 15 п. п. год к году. Пользователи устройств с поддержкой технологии могут активировать eSIM через приложение «Мой Tele2».

Потенциал технологии демонстрирует динамика проникновения устройств с поддержкой eSIM. По итогам 2021 года их число среди клиентов оператора выросло более чем вдвое - с 3 до 6%. По прогнозам Tele2, к 2024 году устройства с этим модулем будут занимать 25% рынка.

Лидеры среди зарегистрированных в сети Tele2 устройств с поддержкой eSIM это iPhone 11/12/13, Samsung S20/S21/S22, Huawei P40, Motorola RAZR и Galaxy Watch4. Большинство гаджетов с eSIM в сети Tele2 приходится на продукцию Apple – 90%. Устройства Samsung занимают долю 6%, и лишь 1% – у смартфонов Huawei.

Пилотный проект по внедрению eSIM на своей сети был запущен компанией в апреле 2019 года. Абоненты Tele2 и других операторов могли стать первыми тестовыми пользователями технологии, получив QR-код в салонах Tele2. Законодательные изменения позволили сделать подключение eSIM дистанционным, что наряду с проникновением устройств с поддержкой технологии способствовало росту активаций. Tele2 обладает сертификатом GSMA на самостоятельную генерацию профилей для eSIM.

eSIM (Embedded SIM – «встраиваемая SIM-карта») – это встроенная в устройство электронная SIM-карта. Она выполняет функции обычной пластиковой SIM-карты, но при этом ее нельзя сломать или потерять. eSIM позволяет подключить второй номер в устройствах, где только один слот для пластиковой SIM-карты.