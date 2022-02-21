КЖД: 23 февраля пригородные поезда будут курсировать по расписанию выходного дня

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В среду, 23 февраля, пригородные поезда в Калининградской области будут курсировать по расписанию выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

В этот день назначены утренние и дневные поезда между Калининградом и Багратионовском, а также областным центром и Мамоново с остановками на так называемых «дачных» станциях.

Вечером 23 февраля из Советска отправится «воскресный» поезд, которым пользуются в основном студенты, возвращающиеся после выходных дней на учебу в Калининград.