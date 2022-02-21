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Общество21 февраля 2022 13:04

КЖД: 23 февраля пригородные поезда будут курсировать по расписанию выходного дня

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В среду, 23 февраля, пригородные поезда в Калининградской области будут курсировать по расписанию выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

В этот день назначены утренние и дневные поезда между Калининградом и Багратионовском, а также областным центром и Мамоново с остановками на так называемых «дачных» станциях.

Вечером 23 февраля из Советска отправится «воскресный» поезд, которым пользуются в основном студенты, возвращающиеся после выходных дней на учебу в Калининград.