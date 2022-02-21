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Общество21 февраля 2022 13:16

На ул. Колхозной в Калининграде семья отравилась угарным газом

Пострадали четыре человека
Виктор Сергеев
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В жилом доме на улице Колхозной в Калининграде угарным газом отравилась семья. Об этом сообщает пресс-служба «Калининградгазификации».

Инцидент произошел в субботу, 19 февраля. Угарным газом отравились двое взрослых и два ребенка.

«При выезде аварийной бригады в квартире обнаружено наличие угарного газа в помещении кухни, тяга в дымоходе от газового котла неустойчивая, вентиляционный канал занят принудительной вытяжкой. Котёл от газа отключен», - сообщили в пресс-службе компании.

Пострадавшим оказала помощь на дому бригада скорой помощи.