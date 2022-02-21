Стали известны места размещения фоторадаров в Калининградской области до 14 марта

. Фото: Безопасный город

«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

С 22 февраля по 14 марта фоторадары будут установлены:

На 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийск;

на 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининград;

на 5 километре автодороги «Калининград-Мамоново II (пос. Новоселово)» в сторону пос.Новоселово;

на 5 километре автодороги «Калининград-Мамоново II (пос. Новоселово)» в сторону г.Калининград;

на 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый» в сторону пос. Ижевское;

на 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый» в сторону г. Светлый;

на 42 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово;

на 42 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининград;

на 23 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г.Калининград;

на 16 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону пос. Крылово;

на 16 километре автодороги «Калининград-Крылово через Правдинск» в сторону г. Калининград;

на 64 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров» в сторону г. Черняховск;

на 64 километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров» в сторону г. Калининград;

на 12 километре автодороги «Переславское-Круглово» в сторону пос. Переславское;

на 12 километре автодороги «Переславское-Круглово» в сторону пос. Круглово;

на 29 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Балтийск;

на 29 километре автодороги «Калининград-Балтийск» в сторону г. Калининград;

привокзальная площадь аэропорта «Храброво».