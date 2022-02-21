Больницы в Черняховске и Зеленоградске получат компьютерные томографы

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В этом году власти намерены направить свыше 539 миллиона рублей на приобретение 115 единиц медицинского оборудования для калининградских больниц. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, по программе модернизации первичного звена для больниц в Зеленоградске и Черняховске купят компьютерные томографы. Кроме того, технический парк лечебных учреждений региона пополнится восемью флюорографами, шестью маммографами, двумя стационарными и семью передвижными палатными рентген-аппаратами и другим современным оборудованием.

Также на 2022 год запланировано приобретение 14 автомобилей для семи больниц в муниципалитетах: пяти – для Гусевской больницы, по две – в Черняховск, Советск и Межрайонную больницу №1, по одной – в Ладушкин, Озерск и Полесск.