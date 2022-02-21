Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 2008 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 1027 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 35,

Багратионовский городской округ - 57,

Озерский городской округ – 23,

Балтийский городской округ –99,

Пионерский городской округ – 11,

Гвардейский городской округ - 47,

Полесский городской округ – 31,

Гурьевский городской округ - 80,

Правдинский городской округ – 35,

Гусевский городской округ – 65,

Светловский городской округ – 77,

Зеленоградский городской округ – 86,

Светлогорский городской округ – 74,

Краснознаменский городской округ – 27,

Славский городской округ – 26,

Ладушкинский городской округ – 8,

Советский городской округ - 49,

Мамоновский городской округ – 15,

Черняховский городской округ – 97,

Неманский городской округ – 37,

Янтарный городской округ – 2.