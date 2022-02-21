Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 2008 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 1027 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 35,
Багратионовский городской округ - 57,
Озерский городской округ – 23,
Балтийский городской округ –99,
Пионерский городской округ – 11,
Гвардейский городской округ - 47,
Полесский городской округ – 31,
Гурьевский городской округ - 80,
Правдинский городской округ – 35,
Гусевский городской округ – 65,
Светловский городской округ – 77,
Зеленоградский городской округ – 86,
Светлогорский городской округ – 74,
Краснознаменский городской округ – 27,
Славский городской округ – 26,
Ладушкинский городской округ – 8,
Советский городской округ - 49,
Мамоновский городской округ – 15,
Черняховский городской округ – 97,
Неманский городской округ – 37,
Янтарный городской округ – 2.