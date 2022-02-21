19-летний калининградец ударил ножом беременную женщину и ее знакомого

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде 19-летний местный житель ударил ножом двух человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на ул. Аллея Смелых. В ходе конфликта молодой горожанин нанёс беременной 35-летней женщине не менее двух ударов ножом в область поясницы.

На помощь потерпевшей бросился её 34-летний знакомый, которого злоумышленник также ударил ножом в область живота.

После нападения он попытался скрыться, но по горячим следам был задержан прибывшим на место происшествия экипажем патрульно-постовой службы полиции. Калининградец пытался сопротивляться, но был обезоружен.

На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящее время проводятся следственные действия и судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.