В Калининградской области с 1 марта запрещают ловлю щуки

С 1 марта по 10 апреля в Калининградской области будет запрещена спортивная и любительская рыбалка на щуку. Как сообщает Западно-Балтийское управление Росрыболовства, это связано с началом нерестового периода.

В период запрета вылова щуки в регионе будут проходить рейдовые мероприятия по пресечению незаконного оборота рыбной продукции в местах реализации водных ресурсов.

Если у браконьера при задержании будет обнаружена щука, то он должен будет возместить ущерб, причиненный водным биоресурсам. Сумма ущерба за один экземпляр щуки составляет 925 рублей, но если рыба выловлена в период действия запрета на добычу (вылов), то сумма ущерба составит 1850 рублей за одну щуку. Также предусмотрены штрафы за незаконный вылов рыбы.