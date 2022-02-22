В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 22 февраля отключено электричество

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде во вторник, 22 февраля, в течение дня отключено электричество в домах на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет в пер. Ломоносова, 3, 5, на ул. Ломоносова, 2, 3, 4, ул. Марш. Борзова, 94, 97-99, 100, 101, 102, 104, 105, 105а.

До 18 часов электричество отключено на ул. Велосипедная дорога, 14, 19, 27, ул. Евтушенко, 15.

Горячее водоснабжение будет отключено до 15 часов на ул. Алданской, 20, 20а, 24, 26, и ул. Берестяной, 8-8а, 10а-г, 12а-г, 14а-г.