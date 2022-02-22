Калининградец устроил в доме мини-оранжерею и выращивал коноплю

В Калининграде полицейские задержали подозреваемых в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В частном доме одного из подозреваемых оперативники обнаружили мини-оранжерею с коноплей. Одну из комнат мужчины в возрасте 32 и 36 лет оборудовали специальными лампами и разместили под ними растения в горшках.

Полицейские изъяли 18 кустов конопли общим весом более 2 килограммов и пакет с марихуаной массой 14,5 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства, совершенные в значительном размере группой лиц по предварительному сговору».