189 школьников, 53 медика: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Калининградской области подтверждено 2000 случаев коронавирусной инфекции. 1888 случаев выявлено в форме ОРВИ, 26 - в форме пневмонии. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших за сутки:

357 детей до 18 лет, в том числе:

- 102 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 61 ребенок до 6 лет, посещающие детские дошкольные учреждения;

- 189 школьников;

- 5 студентов до 18 лет;

1643 взрослых, в том числе 462 старше 65 лет. В том числе:

- 53 медицинских работника;

- 80 работников образования;

- 38 сотрудников торговли и общепита;

- 41 работник промпредприятий;

- 35 работников транспорта, водителей;

- 17 работников пищевых предприятий;

- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 11 сотрудников учреждений культуры;

- 18 сотрудников банков;

- 3 работника с/х;

- сотрудник охранного предприятия;

- 2 сотрудника гостиниц;

- 3 сотрудника санаториев;

- 6 сотрудников предприятий по оказанию бытовых услуг;

- 280 иных работающих;

- 573 пенсионера;

- 62 студента старше 18 лет;

- 417 неработающих.