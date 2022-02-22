189 школьников, 53 медика: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Калининградской области подтверждено 2000 случаев коронавирусной инфекции. 1888 случаев выявлено в форме ОРВИ, 26 - в форме пневмонии. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших за сутки:
357 детей до 18 лет, в том числе:
- 102 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 61 ребенок до 6 лет, посещающие детские дошкольные учреждения;
- 189 школьников;
- 5 студентов до 18 лет;
1643 взрослых, в том числе 462 старше 65 лет. В том числе:
- 53 медицинских работника;
- 80 работников образования;
- 38 сотрудников торговли и общепита;
- 41 работник промпредприятий;
- 35 работников транспорта, водителей;
- 17 работников пищевых предприятий;
- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 11 сотрудников учреждений культуры;
- 18 сотрудников банков;
- 3 работника с/х;
- сотрудник охранного предприятия;
- 2 сотрудника гостиниц;
- 3 сотрудника санаториев;
- 6 сотрудников предприятий по оказанию бытовых услуг;
- 280 иных работающих;
- 573 пенсионера;
- 62 студента старше 18 лет;
- 417 неработающих.