В Калининградском заливе задержали браконьера, который выловил 60 рыб

В акватории Калининградского залива полицейские задержали браконьера. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

У уреза Приморской бухты 50-летний житель Балтийска при помощи сетей выловил около 60 рыб различных пород: плотву, щуку, окуня, судака. Ущерб водным ресурсами оценили в 20 тысяч рублей.

На браконьера завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.