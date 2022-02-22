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Общество22 февраля 2022 12:52

В Калининградском заливе задержали браконьера, который выловил 60 рыб

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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В акватории Калининградского залива полицейские задержали браконьера. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

У уреза Приморской бухты 50-летний житель Балтийска при помощи сетей выловил около 60 рыб различных пород: плотву, щуку, окуня, судака. Ущерб водным ресурсами оценили в 20 тысяч рублей.

На браконьера завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.