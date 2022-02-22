Коронавирус за сутки выявили во всех городах Калининградской области

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 2000 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 1048 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 36,

Багратионовский городской округ - 52,

Озерский городской округ – 38,

Балтийский городской округ –50,

Пионерский городской округ – 6,

Гвардейский городской округ - 48,

Полесский городской округ – 26,

Гурьевский городской округ - 151,

Правдинский городской округ – 31,

Гусевский городской округ – 61,

Светловский городской округ – 46,

Зеленоградский городской округ – 56,

Светлогорский городской округ – 64,

Краснознаменский городской округ – 21,

Славский городской округ – 29,

Ладушкинский городской округ – 6,

Советский городской округ - 56,

Мамоновский городской округ – 21,

Черняховский городской округ – 114,

Неманский городской округ – 33,

Янтарный городской округ – 7.