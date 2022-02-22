Коронавирус за сутки выявили во всех городах Калининградской области

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области было выявлено 2000 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 22 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 1048 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 36,
Багратионовский городской округ - 52,
Озерский городской округ – 38,
Балтийский городской округ –50,
Пионерский городской округ – 6,
Гвардейский городской округ - 48,
Полесский городской округ – 26,
Гурьевский городской округ - 151,
Правдинский городской округ – 31,
Гусевский городской округ – 61,
Светловский городской округ – 46,
Зеленоградский городской округ – 56,
Светлогорский городской округ – 64,
Краснознаменский городской округ – 21,
Славский городской округ – 29,
Ладушкинский городской округ – 6,
Советский городской округ - 56,
Мамоновский городской округ – 21,
Черняховский городской округ – 114,
Неманский городской округ – 33,
Янтарный городской округ – 7.