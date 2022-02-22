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Общество22 февраля 2022 16:22

В Калининграде за 4 дня поймали 25 пьяных водителей

О результатах рейда отчиталась пресс-служба УГИБДД
Иван МАРКОВ
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В Калининграде с 18 по 21 февраля прошел рейд ГИБДД под названием «Нетрезвый водитель». За четыре дня мероприятия было отловлено 25 нетрезвых водителей, о чем в своем инстаграме отчиталась пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции. Интересно, что четверых водителей поймали пьяными повторно.

- Калининградцы продолжают садиться за руль автомобиля в нетрезвом виде, - пишет пресс-служба, - тем самым подвергая опасности не только свою жизнь, но и жизни других участников дорожного движения. Многие из водителей отказываются выполнить законные требования сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В УГИБДД предупреждают, что такие действия хоть и не содержат уголовно наказуемого деяния, однако влекут наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.