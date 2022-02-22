Ассоциация туроператоров России предупредила о подорожании билетов в Калининград

Цены на билеты в Калининград могут вырасти уже этим летом. Об этом во вторник 22 февраля предупредила Ассоциация туроператоров России. По словам экспертов, затребованный Росавиацией мониторинг цен для недопущения необоснованного роста стоимости авиабилетов, скорее всего, не спасет.

- Требование Росавиации несколько диссонирует с положениями Воздушного кодекса РФ, - отмечают эксперты. - Так, в статье 64 этого документа прямо говорится, что «плата за воздушные перевозки пассажиров, багажа, грузов и почты устанавливается перевозчиками». Кроме того, контроль ценообразования – прерогатива не Росавиации, а ФАС. Ранее ведомство уже вело такую работу.

Эксперты считают, что дополнительные способы контроля цен на авиабилеты вызывают вопросы.

- Когда речь идет о субсидируемых перевозках, средства на которые выделяются из федерального бюджета или бюджетов регионов, государство напрямую регулирует тарифы. Но когда речь идет о свободном рынке, сложно представить, что вопреки Воздушному кодексу РФ кто-то будет «регулировать цены», – говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Авиакомпании считают, что сегодняшние тарифы на авиаперевозку по России «находятся на критически низком для авиакомпаний уровне».

- Сейчас авиакомпании не повышают цены на внутренних рейсах не потому, что они такие социально-ответственные или для этого нет оснований. Цены держатся на низком уровне только из-за превышения предложения над спросом. И они вырастут, если емкость внутренних рейсов сократится за счет ее распределения, в том числе, и на зарубежные направления, – добавляет Пантелеев.