Мельников: «Балтийцы платят за тепло столько же, сколько и калининградцы»

В понедельник 21 февраля у главы администрации Балтийского городского округа Сергея Мельникова в прямом эфире Центра управления регионом одна из жительниц спросила, почему тариф на тепло в Балтийске самый высокий в регионе. Мельников с вопросом не согласился и дал развернутый ответ по отопительной теме.

- Тариф, благодаря поддержке правительства Калининградской области, сегодня в Балтийском городском округе и конкретно в Балтийске составляет 3190 рублей. – сообщил Мельников. - Он такой же, как и в Калининграде. Утвержденный тариф для объектов теплоснабжения оплачивается населением в размере 60%. Вообще за отопительный период мы получаем около 100 миллионов рублей от областного правительства. Эти деньги идут на уменьшение платы граждан и на расчеты с поставщиками.

По словам Мельникова, отопительный вопрос будет решен после строительства трех современных газовых котельных, которые «смогут генерировать тепло по минимальной стоимости».

Что же касается самого высокого тарифа на тепло в регионе, то он, как утверждает Мельников, в Черняховске (6000 рублей), но и там «жители его полностью не оплачивают».