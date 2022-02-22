Сергей Мельников: «Балтийцы у нас практически не тонут»

В понедельник 21 февраля глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников в прямом эфире Центра управления регионом рассказал, что широкие пляжи Балтийска продолжают привлекать туристов. Однако, по словам Мельникова, многие приезжие ничего не знают о разрывных течениях.

- Я статистику наблюдаю, и за последние пять лет балтийцы практически не тонули, - сообщил глава. – Мы стараемся всех наших школьников обучить плаванию, они у нас проходят уроки и в секциях, и так.

Тут же Мельников дал и собирательный образ летнего утопленника.

- Как правило, это люди, которые приезжают к нам с других концов страны. Либо в командировку, либо еще как-то. И поступают вот так вот безответственно, - добавил чиновник.

Также Мельников рассказал, что знаки, на которых администрация указывает количество утонувших на определенном морском участке, отдыхающие обычно используют как топливо для костров.