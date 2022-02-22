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Общество22 февраля 2022 20:28

Глава Балтийска: «Мы обезопасили город от высотной застройки»

По мнению Сергея Мельникова, город за счет ограничения этажности «сохранит камерность»
Иван МАРКОВ
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В понедельник 21 февраля глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников в прямом эфире Центра управления регионом рассказал, что понимает, откуда у Зеленоградска появились средства на украшение города. По мнению Мельникова, не последнюю роль тут сыграла активная высотная застройка. При этом, глава заметил, что высотки – это не всегда хорошо, так как они нарушают камерность города.

- Балтийск в этом смысле себя обезопасил, - продолжил свою мысль Мельников. - Мы подготовили зоны ГР-1 в районе основных магистралей. Там, где старый город, этажность у нас ограничена – не выше четырех этажей. И вообще строительство выше семи этажей в Балтийске не предусмотрено. Мы надеемся, что Балтийск в этом смысле сохранит облик камерного города, который постепенно, я думаю, за 10 лет, мы сможем привести в порядок.