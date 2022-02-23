Калининград
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 февраля 2022 8:35

В Черняховске сгорели два припаркованных рядом «Ауди»

ЧП обошлось без пострадавших
Николай Литвинов
КомментироватьОставить комментарий(0)

Сообщение о пожаре поступило в начале третьего часа ночи. По информации регионального Управления МЧС, возгорание произошло на улице Лермонтова в Черняховске. Под металлическим навесом выгорел моторный отсек в автомобиле «Ауди А5», в «Ауди А6» огонь уничтожил салон. У рядом стоящей, двухэтажной, кирпичной бани оплавился фасад на площади 3 кв.м.

Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет, пожарно-спасательной части ПСЧ-11 в составе 6 человек и 2 единицы техники.

ЧП обошлось без пострадавших.