В Черняховске сгорели два припаркованных рядом «Ауди»

Сообщение о пожаре поступило в начале третьего часа ночи. По информации регионального Управления МЧС, возгорание произошло на улице Лермонтова в Черняховске. Под металлическим навесом выгорел моторный отсек в автомобиле «Ауди А5», в «Ауди А6» огонь уничтожил салон. У рядом стоящей, двухэтажной, кирпичной бани оплавился фасад на площади 3 кв.м.

Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет, пожарно-спасательной части ПСЧ-11 в составе 6 человек и 2 единицы техники.

ЧП обошлось без пострадавших.