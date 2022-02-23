В Янтарном пожарные спасли из огня хозяйку горевшей квартиры

Пожар начался в 23.41 вторника, 22 февраля, на улице Обогатительной в Янтарном. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС, возгорание произошло в жилом доме. Пострадали сразу две квартиры: на втором этаже выгорела трехкомнатная квартира площадью 60 кв.м, двухкомнатной квартире горели стены и потолок на площади 6кв.м. В подъезде огонь распространился по стенам.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Спасена хозяйка трехкомнатной квартиры, - сообщили в МЧС.

В ликвидации пожара участвовали расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-33, ПСЧ-17, ПСЧ-10 и АЦ ПК в/ч 49289 в составе 14 человек и 4 единицы техники.