Антон Алиханов поздравил калининградцев с Днем защитника Отечества

. Фото: Правительство Калининградской области

Губернатор Антон Алиханов поздравил жителей Калининградской области с Днем защитника Отечества.

«Для каждого из нас это особенный праздник, - говорится в опубликованном тексте поздравления. -. Кто-то в этот день несет службу, а кто-то вспоминает вехи жизни, связанные с военными событиями. Мы отдаем дань уважения и памяти предкам, которые показали всему миру, что русский воин – самый стойкий, бесстрашный и преданный своей Родине».

Губернатор отметил, что этот день «объединяет нас всех чувством гордости за свою страну».

- Мы преклоняемся перед мужеством многих поколений солдат и офицеров, чья жизнь посвящена защите Отечества. Мы безмерно благодарны военнослужащим Калининградской области за то, что они обеспечивают нам мирную, спокойную жизнь, - напомнил глава региона.

Отдельные слова благодарности и самые теплые поздравления губернатор адресовал ветеранам:

- Спасибо вам за вклад в развитие нашего региона, за беззаветное служение Отчизне, защиту интересов государства и большую работу по воспитанию подрастающего поколения. Желаю вам успехов, здоровья, мира и благополучия! С праздником!