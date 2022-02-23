455 пенсионеров и 264 ребенка: кто заразился коронавирусом в Калининградской области

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 1992 новых случая коронавируса. Как сообщает региональный оперштаб, большинство заразившихся - взрослые:
- 520 работающих
- 455 пенсионеров
- 314 безработных
- 78 работников промпредприятий
- 69 работников торговли и общепита
- 57 медработников
- 44 работника образования
- 39 работников пищевых предприятий
- 35 работников транспорта, водителей
- 22 студента старше 18 лет
- 20 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ
- 19 работников банков
- 17 работников учреждений культуры
- 11 сотрудников охранных предприятий
- 10 сотрудников санаториев
- 9 работников сельского хозяйства
- 3 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг
- 1 сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг.
Среди детей выявили 264 заразившихся.