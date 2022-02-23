455 пенсионеров и 264 ребенка: кто заразился коронавирусом в Калининградской области

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 1992 новых случая коронавируса. Как сообщает региональный оперштаб, большинство заразившихся - взрослые:

- 520 работающих

- 455 пенсионеров

- 314 безработных

- 78 работников промпредприятий

- 69 работников торговли и общепита

- 57 медработников

- 44 работника образования

- 39 работников пищевых предприятий

- 35 работников транспорта, водителей

- 22 студента старше 18 лет

- 20 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ

- 19 работников банков

- 17 работников учреждений культуры

- 11 сотрудников охранных предприятий

- 10 сотрудников санаториев

- 9 работников сельского хозяйства

- 3 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг

- 1 сотрудник предприятия по оказанию бытовых услуг.

Среди детей выявили 264 заразившихся.