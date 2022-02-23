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Здоровье23 февраля 2022 17:35

Где в Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

Заразившиеся есть во всех муниципалитетах
Николай Литвинов
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За минувшие сутки Калининградской области выявили 1992 новых случая коронавируса. Как региональное управление Роспотребнадзора, заразившиеся есть во всех 22 муниципалитетах.

География новых случаев выглядит так:

Калининград — 910

Черняховский городской округ — 161

Советский городской округ — 129

Гурьевский городской округ 105

Зеленоградский городской округ — 89

Гусевский городской округ — 59

Багратионовский городской округ — 57

Неманский городской округ — 56

Светловский городской округ — 50

Гвардейский городской округ — 45

Славский городской округ — 43

Светлогорский городской округ — 41

Мамоновский городской округ — 37

Озерский городской округ — 36

Нестеровский городской округ — 33

Балтийский городской округ — 33

Правдинский городской округ — 30

Полесский городской округ — 24

Пионерский городской округ — 23

Краснознаменский городской округ — 18

Ладушкинский городской округ — 9

Янтарный городской округ — 4.