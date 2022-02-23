Где в Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

За минувшие сутки Калининградской области выявили 1992 новых случая коронавируса. Как региональное управление Роспотребнадзора, заразившиеся есть во всех 22 муниципалитетах.
География новых случаев выглядит так:
Калининград — 910
Черняховский городской округ — 161
Советский городской округ — 129
Гурьевский городской округ 105
Зеленоградский городской округ — 89
Гусевский городской округ — 59
Багратионовский городской округ — 57
Неманский городской округ — 56
Светловский городской округ — 50
Гвардейский городской округ — 45
Славский городской округ — 43
Светлогорский городской округ — 41
Мамоновский городской округ — 37
Озерский городской округ — 36
Нестеровский городской округ — 33
Балтийский городской округ — 33
Правдинский городской округ — 30
Полесский городской округ — 24
Пионерский городской округ — 23
Краснознаменский городской округ — 18
Ладушкинский городской округ — 9
Янтарный городской округ — 4.