В Калининградском заливе поймали браконьера

Участковые уполномоченные ОМВД России по Балтийскому району совместно с сотрудниками Калининградского отдела охраны водных биологических ресурсов федерального агентства по рыболовству провели рейд, в ходе которого был задержан мужчина, ловивший рыбу незаконным способом.

- Как было установлено, 50-летний житель Балтийска, выйдя в Калининградский залив на лодке, у уреза Приморской бухты добывал рыбу с использованием запрещенного орудия лова - лесковой сети длиной 50 метров, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. - Улов составил около 60 рыб различных пород: плотвы, щуки, окуня, судака.

Ущерб, нанесенный браконьером водным биологическим ресурсам, оценили в сумму свыше 20 тысяч рублей. Санкции возбужденной в отношении «черного рыболова» уголовной статьи предусматривают для виновных наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.