Нуждающимся калининградцам предоставят сиделок по сертификатам

Начиная с марта пять организаций Калининградской области будут оказывать новую услугу социального обслуживания на дому пожилым людям, инвалидам, гражданам, страдающим тяжелыми заболеваниями, а также перенесшим инфаркт, инсульт, перелом шейки бедра.

- Речь идет о помощи сиделки, - пояснили в министерстве социальной политики региона. - Это новый способ оказания госуслуг, задействованный в том числе при социальном обслуживании населения. Жителям предоставляется социальный сертификат, который дает право самостоятельно выбрать организацию по оказанию услуги. Социальный заказ позволяет вовлечь в процесс, кроме государственных организаций, некоммерческие, создавая при этом равные условия работы для тех и других. Путем развития конкуренции среди поставщиков услуг благодаря возможности их выбора повышается качество и доступность социальной помощи.

Сообщается также, что помощь будут оказывать Советский дом-интернат для престарелых и инвалидов, дом социального ухода «Яблоневый сад», центр долговременного ухода «Социальный помощник», социально ориентированные некоммерческие организации «Забота» и «Нота добра». Определены и получатели сертификатов: 20 жителей Черняховского, Гусевского, Советского, Гурьевского, Полесского округов и Калининграда. Сиделка будет навещать подопечного пять раз в неделю в течение полугода. Продолжительность одного визита – около четырех часов.