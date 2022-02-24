В Калининграде в ДТП на улице Ломоносова пострадали люди

В Калининграде в среду, 23 февраля, произошло ДТП на улице Ломоносова. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, в аварию попал один автомобиль.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Имеются пострадавшие, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Для ликвидации последствий на место дорожно-транспортного происшествия выезжал пожарный расчет специальной пожарно-спасательной части СПСЧ в составе 5 человек и 1 единицы техники и спасатели МКУ «Управление ГО и ЧС г. Калининграда» в составе 6 человек и 1 единицы техники.

Информация о числе пострадавших уточняется.