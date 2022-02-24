Елена Бабура: Очередной пик заболеваемости коронавирусом преодолен

Главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура в эфире Радио «Комсомольская правда» - Калининград» сообщила о том, что в регионе третью неделю подряд отмечается снижение темпов прироста числа заболевших COVID-19. По итогам седьмой календарной недели темп прироста – менее 1%, наибольшее снижение наблюдается в детских возрастных группах, в первую очередь среди школьников. Та же тенденция и среди взрослых, за исключением возрастной группы 65+.

- В целом мы считаем, что пик очередного подъема заболеваемости преодолен, - заявила Бабура. - В ближайшие недели ожидаем снижение числа заболевших, хотя, насколько оно будет выраженным, предсказать сложно.

Глава регионального Роспотребнадзора также подтвердила возможность скорого смягчения ограничений, введенных в детских организованных коллективах – школах и детсадах. Под этим подразумевается отмена проведения всех занятий исключительно в одном кабинете с возвратом свободного перемещения учащихся по школе. Возможно также снятие ограничений по заселению в загородные оздоровительные учреждения (пока их наполняемость ограничена 75%).